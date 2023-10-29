«القاهرة» يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان

لاستثمار وتسويق كافة مشروعات المحافظة

وقع كل من محافظة أسوان وبنك القاهرة بروتوكولًا لتجديد التعاون بين البنك والمحافظة، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ويأتى تجديد الاتفاقية فى ظل رؤية استثمارية كاملة تعتمد على التعاون مع البنوك والمؤسسات الوطنية الكبرى والمحافظات المختلفة.

قام بتوقيع الإفاقة كل من الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، وعبدالحميد مرتجى القائم بأعمال رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة، وبحضور المستشار محمود حامد المستشار القانونى للمحافظة وبهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة ولفيف من قيادات البنك والمحافظة.

أكد اللواء أشرف عطية أهمية تلك الاتفاقية لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات بنك القاهرة باعتباره واحدًا من أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، وبما يمتلكه البنك من خبرة واسعة فى مجال التسويق والترويج للأصول العقارية

موضحًا امتلاك المحافظة للعديد من الأصول فى شكل أراض ووحدات تجارية وإدارية وسكنية والأسواق وغيرها من الأصول بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة وتحقيق أفضل استغلال لمواردها

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك مجالات أخرى للتعاون مع هذا البنك الوطنى بزيادة حجم الاستثمارات من خلال التوسع فى الشراكة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لافتًا بأن ذلك يتواكب مع قيام البنك بافتتاح فروع جديدة له، وضخ المزيد من الاستثمارات الموجهة لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

أوضح طارق فايد أن تجديد الاتفاقية تأتى تعزيزًا لآفاق التعاون المثمر بين بنك القاهرة ومحافظة أسوان فى مجال استثمار وتسويق كافة المشروعات المملوكة للمحافظة من أجل تحقيق أقصى استفادة منها مدعومة بالكفاءات الفنية التى يمتلكها بنك القاهرة وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج والتسويق للأصول بمختلف أنواعها.

وتابع فايد أن التعاون أسفر عن تنفيذ العديد من المهام، ومن أبرزها إجراء المزادات العلنية لبيع وتأجير الأصول المملوكة للمحافظة والتسويق الإلكترونى المباشر للوحدات السكنية وتمويل العملاء الراغبين فى شراء وحدات بنظام التمويل العقارى وفقًا للمبادرات المطروحة من البنك المركزى.

مشيرًا إلى أن جسور التعاون امتدت لتشمل قيام بنك القاهرة بالمساهمة فى تطوير حديقة الشيراتون بمحافظة أسوان وجعلها كمقر دائم للمعارض التى تقام بالمحافظة وذلك فى إطار جهود البنك الداعمة للحفاظ على البيئة وتحت مظلة مبادرته المجتمعية bGreen.