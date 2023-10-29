بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وهنجملها للتنمية المستدامة

وقع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والمهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة (هنجملها للتنمية المستدامة) بروتوكول تعاون؛ انطلاقًا من أن قطاع التعليم يعد من أهم القطاعات التي تدعم الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة الأسبق مستشار عام المؤسسة، واللواء كمال الدين حسين، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية، والدكتور ياسر حلمي، مدير مكتب التميز الدولي، إضافة إلى مسئولي ملف الاستدامة بمكتب التميز الدولي بالجامعة.

وأعلن فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، دعم جامعة الأزهر الكامل لجميع المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة: (زراعة 100مليون شجرة) والتي تهدف إلى القيام بحملة تشجير موسعة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة الأزهر تدعم جميع المبادرات الرئاسية بداية من: (100مليون صحة)، و(حياة كريمة)، إضافة إلى القوافل الطبية والإغاثية التي يتم إرسالها إلى القرى الأكثر احتياجًا، لافتا إلى أن جامعة الأزهر تهدف من خلال ذلك إلى التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تحقيقًا لرؤية مصر 2030م.

وأوضح أن الجامعة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد وتنظيم الندوات التوعوية بالحفاظ على البيئة وكيفية الاهتمام بها في ظل التغييرات المناخية التي يعاني منها العالم أجمع.

وأكد الدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، أن جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود كانت سباقة في دعم جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن الجامعة قامت العام الماضي بزراعة مئات الأشجار المثمرة؛ دعمًا وتطبيقًا عمليًّا لجهود جامعة الأزهر من خلال تطبيق توصيات المؤتمر الدولي الثالث للمناخ الذي نظمته جامعة الأزهر برعاية فخامة رئيس الجمهورية، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وعبر المهندس محمد قبطان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة (هنجملها للتنمية المستدامة) عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع جامعة الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء في مصر والعالم أجمع.

وتعهد قبطان من خلال بنود بروتوكول التعاون بتوفير الأشجار المثمرة والشتلات والمعدات اللازمة، إضافة إلى وضع خطة إستراتيجية تتضمن عقد وتنظيم ورش عمل تدريبية للطلاب ومنسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لترجمة بنود بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في جميع المحافظات عن طريق كليات الجامعة التي توجد جميع محافظات الجمهورية.