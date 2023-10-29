«الزراعى المصرى» يوقع بروتوكول تعاون مع اتصالات من e & مصر لتوفير تغطية لشبكة المحمول يستفيد منها سكان الريف

وقع البنك الزراعى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات من e& مصر بهدف إتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى وسكان الريف بشكل عام فى كل أنحاء الجمهورية، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء.

وقع الاتفاق عن البنك الزراعى المصرى الأستاذ السعدى المصرى المستشار التنفيذى المشرف على الشئون الإدارية والهندسية والتأمين والأصول، وعن اتصالات من e& مصر المهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى للشركة، وذلك بالمركز الرئيسى للبنك الزراعى المصرى بحضور الأستاذ سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال وعدد من قيادات البنك ومسئولى شركة اتصالات مصر.

أكد سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن توقيع هذا البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك الزراعى المصرى التى تهدف فى الأساس إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل لعملاء البنك، حيث يحقق هذا التعاون إتاحة وتوفير جودة عالية من التغطية لشبكة المحمول التى توفرها شبكة اتصالات من e& مصر ويستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى فى كل فروع البنك المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى كل سكان الريف المصرى، كما تتيح هذه الشراكة الاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للبنك وعملائه.

وأشار إلى أن استغلال الانتشار الكبير لفروع البنك والأصول التابعة له فى القرى سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين جودة الحياة فى الريف والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى لسكان الريف.

وثمن نائب رئيس البنك الزراعى المصرى التعاون مع شركة اتصالات من e& مصر بوصفه تعاون مثمر فى الكثير من المجالات، مشيراً إلى أن اتصالات مصر هى شريك استراتيجى للبنك الزراعى المصرى فى مشروعات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وعمليات التحول الرقمى التى يقوم بها، وهى شراكة ناجحة حققت الكثير من الإنجازات، مشيداً بما حققته الشركة من جهود ناجحة فى تنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعى المصرى، والتى ساهمت فى ميكنة فروع البنك بما يضمن للبنك الاستمرارية فى تقديم مستوى عالى من جودة الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة.

من جانبه أعرب المهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات من e& فى مصر، عن سعادته بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى أحد أعرق البنوك فى مصر، مؤكداً أن التعاون سيساهم فى توسيع نطاق تغطية شبكتنا، وهو ما يأتى تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية لتقديم تقنيات الاتصالات الحديثة لجميع فئات المجتمع، وتوفير خدمات مميزة لعملائنا وعملاء البنك الزراعى المصرى وسكان الريف فى مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف المعداوى أن هذه الاتفاقية تساهم فى تعزيز جهودنا لتقديم خدمات الاتصالات للمناطق الريفية فى مصر، كما تتيح لعملاء البنك الزراعى المصرى الوصول إلى شبكة الاتصالات لدينا بشكل أسهل وأسرع، مما سيمكنهم من الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة ومنصات البنك عبر الهاتف المحمول بسهولة ويسر، ونعمل على توفير خدمات اتصال ذات جودة عالية للمزارعين والمجتمعات الريفية بشكل عام، هذا يعكس التزامنا بدعم تنمية وازدهار القطاع الزراعى وتحسين مستوى الحياة فى المناطق الريفية فى جمهورية مصر.