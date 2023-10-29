هالاند يتفوق على رونالدو في ديربي مانشستر

حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء أمام اليونايتد في مباراة الديربي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق رقم غائب منذ فترة.



ويلعب مانشستر سيتي مع اليونايتد الآن على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات البريميرليج.



ونفذ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة 26 من عمر اللقاء ونجح في تسجيلها، بعدما تحصل السيتي على ركلة جزاء بعد تعرضه لعرقلة من هويلند في لقطة أكدتها تقنية الفيديو.



تعتبر تلك ركلة الجزاء الأولى لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد (معقل اليونايتد) في 27 مباراة سابقة من مسابقة البريميرليج ضد الشياطين الحُمر.



سجل هالاند أهدافًا في الدوري الإنجليزي في ديربي مانشستر بعدد 5 أهداف أكثر من الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمجموع ثلاثة أهداف.

