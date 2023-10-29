وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية 

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الأحد بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية ، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائى الحالى.

وفى بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، وتواكبهما و ذكرى انتصار 6 أكتوبر.

وأوضح وزير العدل ان العمل بالوزارة يسير بمنهجية و طريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري و مستمر، وشدد الوزير على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائى الحالى وهو الانتهاء مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل فى الدعاوى المقامة أولاً بأول .

مؤكداً أن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الالكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة ، وخدمة المتقاضين.