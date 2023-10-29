زراعة قناة السويس تستقبل تلاميذ مدارس الإسماعيلية في زيارات ميدانية

مع بداية العام الجامعي والدراسي الجديد- استقبلت كلية الزراعة بجامعة قناة السويس، تلاميذ مدارس الفاروق عمر الابتدائية، وعاطف بركات، والطائف في زيارات ميدانية لطلاب المدارس إلى الجامعة ووحداتها وكلياتها، وذلك وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية ربط طلاب ما قبل التعليم الجامعي بمجتمع الجامعة، وتزويدهم بخبرات ومهارات هذا المجتمع، وتأكيدا على دور الجامعة ومسئوليتها المجتمعية.

وتأتي تلك الزيارات كذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وتم تنفيذ الزيارات بإشراف عام الدكتورمحمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.



وتضمنت قسم الألبان بالكلية، حيث تم تقديم شرح مبسط حول منتجات الألبان وكيفية تصنيعها، ثم توجه التلاميذ إلى قسم وقاية النبات، حيث استقبلهم الدكتور محمود فرج رئيس القسم، وقدم شرح مبسط حول الحيوانات والحشرات المختلفة بمتحف القسم.



وأقيمت الزيارات بإشراف تنفيذي إيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.