جهود الري لمواجهة الشح المائي وترشيد المياه في مصر

تواجه وزارة الري أزمة الشح المائى بعدة طرق وأساليب حديثة، للتعويض عن النقص الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات حصة مياه نهر النيل، التى تحصل عليها مع تزايد عدد السكان، وتتناقص كل عام بسبب كثرة الاحتياجات يوما بعد يوم، بالإضافة لتداعيات سد النهضة الإثيوبي.

لمواجهة هذه التحديات، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لترشيد استهلاك المياه، وزيادة مصادر المياه المتاحة.

تشمل هذه الجهود ما يلي:

إعادة استخدام مياه الصرف:

تقوم الحكومة بإعادة استخدام مياه الصرف في الزراعة، حيث تقوم بمعالجة مياه الصرف في محطات خاصة، ثم استخدامها في ري الأراضي الزراعية.

تطبيق نظام الرى الذكى:

تقوم الحكومة بتطوير أنظمة ري ذكية تعتمد على قياس رطوبة التربة وعوامل أخرى لتحديد كمية المياه اللازمة للري.

التحول للرى الحديث:

تقوم الحكومة بتشجيع المزارعين على التحول إلى نظم ري حديثة، مثل الري بالتنقيط والبلاستك، والتي تتميز بكفاءتها العالية في استخدام المياه.

استخدام التكنولوجيا:

تقوم الحكومة بتطوير أجهزة وتقنيات لترشيد استهلاك المياه، مثل أجهزة قياس رطوبة التربة، وأجهزة الري الذكية.

ترشيد الاستهلاك في المساجد والمنازل والمنشآت العامة:

تقوم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية لترشيد استهلاك المياه في المساجد والمنازل والمنشآت العامة.

تقليل مساحة زراعة الأرز والزراعات المستهلكة للمياه:

تقوم الحكومة بتحديد مساحة زراعة الأرز في مصر، وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر:

تم الإنتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والمسجلة في موسوعة "جينيس" بإعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهى تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، وقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من الأعمال في إطار المشروع مثل تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر ، وإنشاء عدد (٣) قناطر ومحطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وإنشاء عدد (٧) كبارى ، وعدد (٦) سحارات ، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ ....) ، كما يجرى تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر لمناطق الإستصلاح بشمال ووسط سيناء ، وهى عبارة عن مسارين مواسير بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع .

مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام:

يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية، قائمة بطول ٦٠ كيلومتر) ، وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع .