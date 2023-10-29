أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ، عن تشكيل الفريق الذي روما في المباراة المرتقبة على ستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ10 في الدوري الإيطالي .

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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة روما

حراسة المرمى- سومر

خط الدفاع- باڤارد، أتشيربي، باستوني، دومفريس

خط الوسط- نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم- ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

دكة بدلاء إنتر ميلان لمباراة روما

البدلاء: 12 دي جينارو، 77 أوديرو، 5 سينسي، 6 دي فري، 14 كلاسين، 16 فراتيسي، 21 أسلاني، 30 كارلوس أوجوستو، 31 بيسيك، 36 دارميان، 42 أجومي، 70 سانشيز.

تشكيل روما الرسمي لمباراة إنتر ميلان

حراسة المرمى:- روي باتريسيو

خط الدفاع:- برايان كريستانتي، إيفان نديكا، يورينتي، لياندرو باريديس

خط الوسط:- مانشيني، كريستنسن، بوف، زيلينسكي

خط الهجوم:- لوكاكو، الشعراوي

موعد مباراة إنتر ميلان و روما في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة إنتر ميلان و روما في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9 مساء بتوقيت الإمارات .