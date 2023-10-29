الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة روما

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي

أعلن  سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ، عن تشكيل الفريق الذي روما  في المباراة المرتقبة على ستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ10 في الدوري الإيطالي .

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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة روما

حراسة المرمى- سومر

خط الدفاع- باڤارد، أتشيربي، باستوني، دومفريس

خط الوسط- نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم- ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

دكة بدلاء إنتر ميلان لمباراة روما

البدلاء: 12 دي جينارو، 77 أوديرو، 5 سينسي، 6 دي فري، 14 كلاسين، 16 فراتيسي، 21 أسلاني، 30 كارلوس أوجوستو، 31 بيسيك، 36 دارميان، 42 أجومي، 70 سانشيز.

تشكيل روما الرسمي لمباراة إنتر ميلان

حراسة المرمى:- روي باتريسيو

خط الدفاع:- برايان كريستانتي، إيفان نديكا، يورينتي، لياندرو باريديس

خط الوسط:- مانشيني، كريستنسن، بوف، زيلينسكي

خط الهجوم:- لوكاكو، الشعراوي

 

موعد مباراة إنتر ميلان و روما في الدوري الإيطالي

تبدأ مباراة إنتر ميلان و روما في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9 مساء بتوقيت الإمارات .

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