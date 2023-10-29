تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة روما
أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان ، عن تشكيل الفريق الذي روما في المباراة المرتقبة على ستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة الـ10 في الدوري الإيطالي .
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تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة روما
حراسة المرمى- سومر
خط الدفاع- باڤارد، أتشيربي، باستوني، دومفريس
خط الوسط- نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريخ مخيتاريان، فيديريكو ديماركو
خط الهجوم- ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.
دكة بدلاء إنتر ميلان لمباراة روما
البدلاء: 12 دي جينارو، 77 أوديرو، 5 سينسي، 6 دي فري، 14 كلاسين، 16 فراتيسي، 21 أسلاني، 30 كارلوس أوجوستو، 31 بيسيك، 36 دارميان، 42 أجومي، 70 سانشيز.
تشكيل روما الرسمي لمباراة إنتر ميلان
حراسة المرمى:- روي باتريسيو
خط الدفاع:- برايان كريستانتي، إيفان نديكا، يورينتي، لياندرو باريديس
خط الوسط:- مانشيني، كريستنسن، بوف، زيلينسكي
خط الهجوم:- لوكاكو، الشعراوي
موعد مباراة إنتر ميلان و روما في الدوري الإيطالي
تبدأ مباراة إنتر ميلان و روما في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 9 مساء بتوقيت الإمارات .