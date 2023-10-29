غداً الإثنين.. قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بمدينة منية النصر

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم غداً الإثنين من الساعة 10 صباحا الي الساعة 5 مساء من ذات اليوم عن بعض المناطق بمركز ومدينة منية النصر لتنفيذ اعمال صيانة علي خط المياة الرئيسي قطر 700 مم P. V. C بمرفق مياة منية النصر.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناءاً على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن.

وأكد التقرير أنه نظراً لتنفيذ اعمال الصيانة علي الخط المذكور سيتم قطع المياة عن بعض المناطق بمركز ومدينة منية النصر نظرا لتوقف العمل بمرفق مياة منية النصر خلال الفترة المشار اليها.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي نطاق الوحدات المحلية لكل من قري ميت عاصم وبرمبال القديمة وبرمبال الجديدة والرياض والنزل والجمال والوحدة المحلية لقرية الكردي بمركز منية النصر..

ووجه مختار، للمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين قاطني جميع انحاء المناطق المتأثرة بانقطاع المياة بمركز ومدين منية النصر بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.