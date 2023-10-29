وزير الرياضة يشهد الجلسة النقاشية "مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية"

تحت عنوان "مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية نحو آفاق التطوير"، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات الجلسة الأولى من جلسات الملتقى الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة، وأدارها الدكتور أحمد فاروق، أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان.



تحدث في الجلسة كل من شيديبير الزياني من نيجيريا والتي تناولت فرص تمويل الرياضة استغلالا للرياضات الجماهيرية وإمكانية بيع حقوق البث التليفزيوني للرياضة الجامعية، كما عرضت تجربة نيجيريا كدراسة حالة في تطوير الرياضة الأفريقية.



وفي عرضه، عرض الدكتور سايمون موناي الوضع الحالي للرياضة الأفريقية الجامعية وفرص التمويل وآليات تدبير الأموال اللازمة للمشاركات الدولية والدورات الأولمبية للجامعات، وكذا بعض الرياضات التي احتلت مراكز مهمة في جدول الرياضات الجامعية الإفريقية مثل كرة السلة الثلاثية والرجبي، مبينا أنه يجب أن يكن هناك عدد آخر من الرياضات تتخذ مكانا مهما في هذه القائمة مثل كرة القدم وكرة السلة وألعاب القوى.



من جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بتواجد الوفود الأجنبية المشاركة في الملتقى وطرح الرؤى المتنوعة وتجارب الدول المشاركة في الاستثمار الرياضي بشكل يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة الرقمية عن حجم الاستثمارات الرياضية المختلفة.



حضر فعاليات الجلسة فلاديمير لونغ وزير الرياضة في تترستان روسيا وعدد من السفراء وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.



كما شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، كما حرص الوزير على المشاركة في اجتماع الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى حيث أثنى على جهود الاتحاد وما يصبو إليه من تطور ونمو على صعيد الرياضة الجامعية.