مانشستر سيتي يتقدم على اليونايتد في الشوط الأول بأقدام هالاند

يتقدم مانشستر سيتي على نظيره اليونايتد بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة 26 عبر ركلة جزاء، وكان أونانا تصدى لكرة خطيرة للسيتي في بداية اللقاء، ومنع الحارس الكاميروني الفريق السماوي من الهدف الأول قبلها.

وتصدى إيدرسون حارس السيتي لكرة خطيرة من هويلند بعد انفراده أمام المرمى لكن أبعدها الحارس البرازيلي قبل نهاية الشوط الأول.

تشكيل السيتي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، جون ستونز.

في خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا.

في خط الوسط الهجومي: فيل فودين - جاك جريليش - جوليان ألفاريز.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة السيتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، جوني إيفانز.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.