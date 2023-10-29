سكرتير عام البحيرة يتفقد مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار

قام اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية لمصنع تعبئة الغاز المسال بكفر الدوار، بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، والمحاسب مجدى الخضر - مدير مديرية التموين، وأكرم مكرم مدير المشروع.

وتابع السكرتير العام، مراحل تعبئة الإسطوانات وسير العمل بالمصنع وخطوط الإنتاج بدءً من مرحلة إستلام الإسطوانات والكشف عليها والتأكد من سلامتها، ثم متابعة مراحل التعبئة مروراً بعملية الكشف بعد التعبئة والإختبارات الخاصة بمراحل ما بعد التعبئة "مرحلة إختبار المياة" وقياس ضغط الإسطوانات.

وأكد السكرتير العام، أهمية توفير أحدث الأجهزة للكشف على الإسطوانات والتأكد من كفاءتها وجودتها، كما وجه بمراجعة كافة إشتراطات الحماية المدنية والأمن والسلامة والصحة المهنية بالمصنع.

ووجه بضرورة مراعاة الإلتزام بالدقة والمهنية ، في إختيار العاملين وأهمية تدريبهم التدريب الأمثل بصفة دورية ، لتطوير العمل بشكل مستمر والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمصنع.

وأشار إلى أهمية قيام إدارة المشروع بتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من خلال تطوير العمل والأداء بالمشروع بصفة مستمرة، مؤكداً خطة المحافظة لدخول الغاز الطبيعي حيث شهدت مراكز وقرى البحيرة مشروعات كبري بدخول الغاز الطبيعي خاصةً بالقرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الأمر الذي يعد إضافة كبيرة وملموسة على حياة المواطنين، هذا بالإضافة إلى ميزة الإستخدام الآمن مما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.