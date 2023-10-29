الأمن العام يطارد الهاربين من أحكام قضائية بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، حملة موسعة، لضبط الخارجين عن القانون، ومروجي المواد المخدرة، لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.







ضبط عاطل له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) محكوم عليه فى جنايتى (سرقة بالإكراه) بالسجن المؤبد.

فيما ألقت القوات القبض على عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، محكوم عليه فى جناية (مخدرات) بالسجن 15 عام.

كما تم ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا)محكوم عليه فى3 جنايات("سرقة بالإكراه") بالسجن 10 سنواتوالسجن المؤبد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضيتى(سرقة بالإكراه- حريق عمد) ، وبحوزته (بندقية آلية "مطموسة الأرقام ")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

التحقيق مع 6 متهمين اعتدوا على الطلبة في حفل فيلا المنصورية

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق مع 6 متهمين اشتركوا في الاعتداء على طلبة حفل المنصورية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبورواش للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلي:

- بتاريخ (26) الجاري تبلغ لشرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

- بإجراء التحريات من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

- وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلًا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

- كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجي مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.



- تم تحديد وضبط عدد (6) من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدي على مرتادي الحفل وجارٍ ضبط عدد (4) هاربين ممن شاركوا في الواقعة.



- وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.