رئيس اتحاد المستثمرات العرب تستقبل حرم رئيس جمهورية صربيا

بدأت وفود مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي "الشباب محور التنمية ..الفرص والتحديات " فى دورته ال 26 ، تصل إلى مطار القاهرة و ينظمه اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د. هدى يسي، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 .



واستقبلت دكتورة هدى يسي حرم رئيس جمهورية صربيا ” تمارا فوتشيتش”، ضيف شرف المؤتمر؛ لدى وصولها إلى مطار القاهرة، و التى تشارك في مؤتمر الاتحاد للسنة الثانية على التوالى .

وصرحت تمارا فوتشيتش، عقب وصولها، أنها أصرت حضور مؤتمر المستثمرات العرب رغم الظروف العالمية ، مع إصرار رئيسة المؤتمر دكتورة هدى يسى ، على إقامة المؤتمر فى ظل التحديات، رغم أن هناك فعاليات دولية كثيرة تم تأجيلها بسبب الظروف الراهنة .



وصرحت دكتورة هدى يسى، أن الهدف الرئيسي الذى شجع حرم رئيس صربيا حضور المؤتمر ، هو المشاركة فى مسيرة السلام "عشانك يابلدي ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى" التى يطلقها الاتحاد خلال المؤتمر ، وأيضا إيمانا منها بأهمية التعاون ومساندة المرأة دعما للتنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.

ومن المنتظر أن تتوافد باقى وفود المؤتمر للقاهرة على مدى اليوم، لحضور الافتتاح غدا الاثنين بجامعة الدول العربية، ثم التوجه إلى أيقونة المؤتمرات مدينة شرم الشيخ للافتتاح الرسمى للمؤتمر والمعرض الثلاثاء 31 نوفمبر 2023.