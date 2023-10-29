رئيس جامعة سوهاج : مستشفى شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأطفال الصعيد

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفى شفا الأطفال تعد إحدى المستشفيات الحديثة التى أهداها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث وجه خلال زيارته لجامعة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفا الأطفال وما يتبعها من أرض لملكية الجامعة، ليتم ضمها للعمل بالمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة.

وقال النعماني، خلال جولته التفقدية لمتابعة سير التجهيزات النهائية للمستشفي بمدينة سوهاج الجديدة، إن المستشفي تعد آحد المستشفيات الذكية التي ستقدم خدمات وأنظمة متقدمة للمرضي من الأطفال، وستضم عدداً من الأجهزه المتقدمة والرعايات المركزة والحضانات وكافة التجهيزات الطبية و العلاجية، كما ستساعد في إنهاء قوائم الانتطار، وذلك وفقاً للمعايير العالمية وعلي أعلي مستويات من الجودة، مؤكداً على أن هذه المستشفي صرح طبي متكامل يغطي الرعاية الصحية الشاملة لأطفال الصعيد.

وأشار الدكتور حسان النعماني، إلى أن مستشفى شفا الأطفال تقع على مساحة ٢٧ ألف م ٢ ، وتتكون من ٧ طوابق بسعة ٢٦٣ سريراََ، الي جانب بنية تحتية متطورة و مصاعد و ٢ سلم كهربائي، وذلك حرصاً علي راحة المرضي وذويهم، وذلك بتكلفة اجمالية مايقرب من مليار جنيه، موضحاً أنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية والتى تتم من خلال عدد من الشركات الهندسية المتخصصة.

جدير بالذكر، أن رئيس الجامعة عقد اجتماعاََ موسعاََ مع مهندسي الشركات المسئولة عن تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال، لمتابعة آليات التنفيذ والبدء الفوري بالتجهيزات النهائية للمستشفي، وذلك تمهيداً لافتتاحها، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ومدير الأمن الجامعي.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، وعدد من مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.