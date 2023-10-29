وزير الرياضة يشارك فى اجتماع الاتحادين الدولى والأفريقي للجامعات

تحت عنوان " مستقبل الرياضة الجامعية الافريقية نحو افاق التطوير "، شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات الجلسة الأولي من جلسات الملتقي الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة، وأدارها الدكتور احمد فاروق استاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان.

تحدث فى الجلسة كل من السيدة شيديبير ازياني من نيجيريا والتي تناولت فرص تمويل الرياضة استغلالا للرياضات الجماهيرية وامكانية بيع حقوق البث التليفزيوني للرياضة الجامعية، كما عرضت تجربة نيجيريا كدراسة حالة في تطوير الرياضة الافريقية.

وفى عرضه، عرض الدكتور سايمون موناي الوضع الحالي للرياضة الافريقية الجامعية وفرص التمويل وآليات تدبير الاموال اللازمة للمشاركات الدولية والدورات الاولمبية للجامعات ، وكذا بعض الرياضات التي احتلت مراكز هامة في جدول الرياضات الجامعية الإفريقية مثل كرة السله الثلاثية والرجبي ، مبينا انه يجب أن يكون هناك عدداً أخر من الرياضات تتخذ مكان هاما في هذه القائمه مثل كرة القدم وكرة السله والعاب القوي.

من جانبه ، رحب وزير الشباب والرياضة بتواجد الوفود الأجنبية المشاركة فى الملتقى وطرح الرؤى المتنوعة وتجارب الدول المشاركة فى الاستثمار الرياضى بشكل يسهم فى تبادل الخبرات والمعرفة الرقمية عن حجم الاستثمارات الرياضية المختلفة.

حضر فعاليات الجلسة السيد فلاديمير لونف وزير الرياضة في تترستان روسيا وعدد من السفراء واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية.

كما شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى اجتماع الاتحاد الدولى للرياضة الجامعية، كما حرص الوزير على المشاركة فى اجتماع الاتحاد الافريقى للرياضة الجامعية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى حيث اثنى على جهود الاتحاد وما يصبو اليه من تطور ونمو على صعيد الرياضة الجامعية.