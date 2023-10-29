الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا أمام الطلائع بالدوري

الرمادي
الرمادي

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة  أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام .

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الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الداخلية

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الرمادي يُعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

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أيمن الرمادي يكشف حقيقة توليه تدريب الظفرة ويعلن عودته لقيادة سيراميكا كليوباترا

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش:

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم:  چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي -  عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد ياسر ريان.

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