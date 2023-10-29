الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا أمام الطلائع بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام .

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش:

في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد ياسر ريان.