نفق شبرا الخيمة.. الظلام والبالوعات تتصيد المارة والأهالي: نعبر بمصابيح هواتفنا (شاهد)

وسط الظلام الدامس المتربص داخل نفق مشاه شبرا الخيمة، يتحسس المارة الطريق بأقدامهم، وفي أيديهم هواتف يستخدمونها للإضاءة في محاولة لرؤية موضع أقدامهم، حذرا وتخوفا من السقوط داخل أحد البالوعات المستورة بلوح خشبي، وإذا مر الخطر دون السقوط، يطرق على بالهم خطر آخر وهو التعرض للسرقة أو التحرش بسبب الظلام الدامس الذي اضطروا على العبور من خلاله للوصول إلى محطة مترو الأنفاق.

حرب عبور نفق شبرا الخيمة

العبور من داخل النفق الرابط بين محطة مترو كلية الزراعة، وشركة كهرباء شبرا الخيمة أسفل كوبري أحمد عرابي، وصف بعض أهالي منطقة شبرا الخيمة عبور النفق بـ "حرب العبور" لم يسلم منها المسن الغير قادر على السير في الظلام دون أن تتعثر أقدمه، أو الطفل الذي أجبر على السير بمفردة وسط هذا النفق الخطير للذهاب إلى المدرسة.

لم يتم تركيب المصابيح أو تهيئته وسائل الصرف

نفق مشاه شبرا الخيمة أنفق عليه الملايين وفقا لحديث عدد من أهالي المنطقة، ورغم ذلك لم يتم تركيب المصابيح أو تهيئته بوسائل صرف صحيحة، فهو نفق غير مناسب للبشر، ومع ذلك يمر من خلاله يوميا جميع أهالي شبرا الخيمة لأنه يربط المنطقة بمحطة مترو الأنفاق.

قال أحد أهالي المنطقة في شبرا الخيمة، إنه يوميا يمر داخل النفق طلاب المدارس والأطفال والموظفين والنساء، ورغم خطورته إلا أنه نفق مهم لأنه يربط بين محطة مترو الأنفاق بالمنطقة.

أنفق على النفق الملايين

وأكد آخر أن النفق تم إنفاق ملايين الجنيهات عليه، وفقا لحديث بعض الناس في الحي، ورغم ذلك لم يتم توفير مصابيح إضاءة أو غلق البالوعات بشكل مناسب، لافتا إلى أن البلوعات تم وضع لوح خشبي بشكل مستهتر فوقها، مما تعرض حياة المارة للخطر.

قالت سماح واحدة من سكان شبرا الخيمة، إنها يوميا تمر عبر النفق للوصول إلى محطة المترو ذهابًا وإيابًا، من أجل الوصول إلى عملها، مؤكدة أن النفق منذ إنشاءه لم يتم تركيب إضاءة له ولا يوجد حارس أمن يأمن الخارج أو الداخل في الظلام.

أهالي المنطقة يواجهون يوميا المخاطر

وناشدت سماح المسئولين، بإنقاذ أهالي المنطقة من المخاطر التي يواجهونها يوميا، والتي قد ينتج عنها حوادث، سواء تحرش أو سقوط أحد المارة داخل البلوعة، أو تعثر أحد كبار السن خلال السير تحت الظلام.