احتفالية مبادرة التمكين الاقتصادي تحت مظلة بنى سويف

شارك بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في حضور فعاليات الاحتفالية الخامسة ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير لدعم الأسر والفئات الأولى بالرعاية ،وذلك بالصالة المغطاة بنادي سيتى كلوب بني سويف.

وحضر الاحتفالية من مؤسسة حياة كريمة : الدكتور محمد انور ترك منسق عام قطاع شمال الصعيد، العقيد علاء حامد مدير مكتب المؤسسة ببني سويف ، الدكتور محمد جبر المنسق العام لمبادرة حياة كريمة ببني سويف _معاون المحافظ محمد سيد نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، ومن مؤسسة أبو هشيمة الخير مصطفى الجمل المستشار الإعلامي للمؤسسة ، بسام عبد التواب منسق المؤسسة،ومن الأورمان ربيع عبد الجليل ممدوح حلمي، مديرا مشروعات الجمعية ببني سويف،ومن المحافظة: الدكتورة إنجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة هاني الجويلي رئيس المدينة ، ومسؤولو الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بني سويف

ونقل نائب المحافظ "بلال حبش" تحيات المحافظ د محمد هاني غنيم" لحضور الاحتفالية وضيوف بني سويف ،موجها الشكر لمؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير"تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"،مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به المجتمع المدني لمعاونة أجهزة ومؤسسات الدولة في أداء دورها والوفاء بما يجب عليها تجاه قطاعات هامة من المجتمع، وتوفير الحماية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، التي تعد تجسيد عملي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركة المجتمعية في دفع جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين ، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً

وتقدم نائب محافظ بني سويف بالتهنئة للمستفيدين والمستحقين من دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكداً على أهمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجالات الإنتاج المتنوعة، لما توفره من فرص عمل ودعم للاقتصاد القومي ،لاسيما مع دعم الحكومة هذا التوجه من خلال العديد من البرامج والأنشطة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتشجيع ودعم قطاع المشروعات الصغيرة لدفع وتنمية وتشجيع إقامة المشروعات والعمل على زيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل للشباب

وفي ختام الاحتفالية سلم نائب المحافظ "وفي حضور مسؤولي مؤسسات حياة كريمة والأورمان وأبو هشيمة الخير" ،دفعة جديدة من عقود التمويل لمشروعات تنموية صغيرة بإجمالي 6 ملايين جنيهاً لــ 200 مستفيداً ، بواقع 30 ألف جنيهاً لكل فرد "منها 15 ألف منحة كقرض حسن لا يُسترد"، بجانب توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية و2 طن لحوم على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجاً ، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسستي "حياة كريمة "و" أبو هشيمة الخير "للدعم الغذائي و التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية ببني سويف استكمالا لجهود مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى دعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً

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