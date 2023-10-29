الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تنفيذ 57615 حكما قضائياً متنوعاً

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57615) حكم قضائي متنوع، في حملة أمنية. 

اقرأ أيضاً: تحرير 231 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

txt

ضبط تاجري مخدرات خلال حملة بالدقهلية

txt

ضبط 287 قضية مواد مخدرة 


 

 وذلك على النحو التالى: 

(180) حكم جناية.

(18298) حكم حبس جزئى.

(3313) حكم حبس مستأنف.

(27924) حكم غرامة.

(7900) مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

ضبط تاجري مخدرات خلال حملة بالدقهلية

ضبط 287 قضية مواد مخدرة 

الأمن العام يضبط عنصر إجرامي بحوته حشيش وسلاح ناري بالجيزة

تفاصيل سقوط أخطر عصابات السرقات خلال حملات أمنية

كشف مُلابسات مصرع أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالجيزة

تحرير 226 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

الإيقاع بسارقين استوقفا طالبا وسرقاه بالإكراه في الجيزة

الإيقاع بثلاثة لصوص في الجيزة سرقوا 10 عواميد إنارة
الجريدة الورقية