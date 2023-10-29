غدًا.. محاكمة متهمين بحيازة كمية من الهيروين في حلوان

تنظر غدًا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سيدة وشخص آخر في اتهامهما بحيازة مخدر الهيروين بحلوان.

تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين، قد حازا بقصد الاتجار، كمية من الهيروين في بقصد الاتجار فيها.

تأجيل محاكمة شخصين متهمين بخطف طالب في الجيزة



قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة شخصين لاتهامهما بخطف طالب وسرقة منقولاته تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر، للغد وذلك لسماع أقوال شهود الإثبات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3382 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة امبابة، أن المتهمين "م . ا"، 22 سنة، سائق، و "م . ا"، 22 سنة، عامل، في يوم 11 مارس الماضي خطفا المجني عليه "ا . ع"، 20 سنة، طالب بالاكراه بأن استدرجاه ودلفا داخل سيارته وقاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وقاما بتكبيل يديه وقدميه واقتياده إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه وبوضع السلاح الأبيض على رقبته فأحدثا عمدا به إصابته، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وإتمام سرقتهم.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين احتجز المجني عليه بغير وجه حق وبغير أمر احد الحكام المختصين، وذلك في مكان ناء حتى تمكن الأهالي من إنقاذه، كما حازا واحرزا سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهمين بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين محاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بتأسيس أنشطة تجارية و شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات.