تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط قضايا المخدرات من ضبط (287) قضية مواد مخدرة بإجمالى (317) متهم.

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ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (129,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37,800كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,349 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,095 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,960 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 895جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (825جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (280 جرام).

عدد (1707) قرص مخدر.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.