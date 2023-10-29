مستشار الأمن القومي بالمجر في زيارة لمتحف الحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السيد مستشار الأمن القومي بدولة المجر، والوفد المرافق له، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والسيد ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الرسمية الحالية لمصر.

وقد كان في استقبالهم فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي للإدارة والتشغيل لهيئة المتحف، حيث رحبت بهم وقدمت لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخ إنشائه، والكنوز المعروضة به والتي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة، كما قامت بإهدائهم كتالوج المومياوات الملكية، كهدية تذكارية مقدمة من المتحف.

كما اصطحبهم الدكتورة ميسرة صلاح والأستاذ باسم رؤوف أمناء المتحف، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، حيث قدموا لهم شرحًا وافيًا عن المتحف، وما يحتويه من آثار تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وخلال جولتهما أعرب الضيفان عن إعجابهما بالمتحف، خاصة أنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتى تكشف عن تطور الحياة في مصر والتراث المصرى عبر العصور، بالإضافة إلى أسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات.

تأتي هذه الزيارات ضمن سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط منذ افتتاحه واستقباله المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير في شهر أبريل ٢٠٢١.

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