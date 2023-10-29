بيطري الشرقية: تطوير مراكز تجميع الألبان بقرية كفور نجم

وجه اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي هاشم، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بأهمية مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، والذي يهدف إلى توفير كوب لبن آمن وصحي لكل مواطن، والحصول على ألبان صالحة للاستهلاك والتصنيع، وإقامة منظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز تجميع الألبان.

وأكد مدير المديرية، أن الألبان تمثل مصدرًا مهما جدا للبروتين الحيواني، لافتا إلى أهمية الخدمات المقدمة من مديرية الطب البيطري بالشرقية بشأن متابعة وحصر تطوير مراكز تجميع الألبان عن طريق لجان مشتركة بين مديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة، وتكوين منظومة متكاملة لتطبيق أعلى معايير الجودة والتطوير المستمر، لمواكبة أحدث التكنولوجيات المستخدمة في عمليتي الجمع والتصنيع لضمان تقديم منتجات الألبان ومشتقاتها ذات جودة عالية وآمنة وصحية للمواطنين.

وذكر أن قسم الإرشاد بإدارة الإبراهيمية البيطرية، قام بمصاحبة قسم الصحة بالإدارة بالمرور على مراكز تجميع الألبان، وعمل عدة لقاءات إرشادية بقرية كفور نجم لتعريف المواطنين بضرورة الفحص للحيوانات المنتجة للألبان، والتي تتم من خلال الأطباء البيطريين بإجراء فحص الدرن والبروسيلا.

وتوفير التحصينات الوقائية ضد الأمراض الوبائية والمعدية للإنسان، والحفاظ على الحيوانات المنتجة للألبان، من أجل توفير ألبان سليمة تخضع لفحوص دورية من قبل المختصين بوزارة الزراعة، لضمان إنتاج لبن نظيف خالي من المسببات للأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان.

والعمل على زيادة الألبان المنتجة بجودة عالية، وتطبيق الإجراءات الصحية وشروط الأمان الصحي بهذه المراكز والنظافة والتطهير للأدوات والمعدات والأواني ووسائل نقل الألبان والاختبارات المعملية من أجل توفير كوب لبن آمن وصحي.