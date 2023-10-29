أسوان يهزم المحلة في دوري المحترفين

تغلب فريق أسوان على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة لدورى المحترفين

افتتح حسام عرفات التسجيل مبكرا لأسوان في الدقيقة 10 بعدما استغل عرضية متقنة ليضعها في شباك عمرو شعبان دون رقابة من مدافعى أسوان.

وأضاف محمد مرسى الهدف الثانى في الدقيقة 16 بعدما اخترق دفاع المحلة وسدد بقوة على يسار عمرو شعبان.

بهذه النتيجة رفع فريق أسوان رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى المحترفين، جمعها من 6 مواجهات حتى الآن، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 لقاءات.

واستمر فريق غزل المحلة في المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات حتى الآن.

حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.