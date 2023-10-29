تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام السيتي بالديربي

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد تشكيل الشياطين الحُمر لمباراة السيتي والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





شهد التشكيل الأساسي يتواجد الدولي المغربي سفيان أمرابط مع مانشستر يونايتد استعدادا للقاء ديربي مانشستر.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة السيتي:



في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، جوني إيفانز.

وسط الملعب: سفيان أمرابط، سكوت ماكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز.

الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.

تشكيل مانشستر سيتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، جون ستونز.

في خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا.

في خط الوسط الهجومي: فيل فودين - جاك جريليش - جوليان ألفاريز.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

