Matthew Perry| نطق بنهايته مع جينيفر آنستون قبل 20 عامًا

Matthew Perry النجم الهوليوودي الذي أحزن الوسط الفني العالمي، بسبب موته المفاجىء غرقًا داخل الجاكوزي" الخاص به في منزله، الامر الذي تسبب في ألم كبير وسط أهله وأصدقائه وشريحة كبير من معجبيه حول العالم.

Matthew Perry | توقع نهايته مع جينيفر انستون

نطق Matthew Perry في مشهد قبل أكثر من 20 عامًا في المسلسل الشهير Friends والذي يعد بمثابة بوابة المعرفة الكبرى لجمهوره ونقطة تحول في مجاله التمثيلي، بـ طريقة وفاته، حيث كان في أحد المشاهد مع الشهيرة جينيفير انستون قال “سأموت وحيدًا” .

الأمر الذي تحقق بعد عشرات السنوات “حرفيًا”، بالفعل مات وحيدًا في منزله فجأة داخل “جاكوزي” الخاص به، دون وجود أي شبهة جنائية أو مواد مخدرة بجانبه.

نبذة عن Matthew Perry

كان من أشهر أدوار Matthew Perry في مسلسل الأصدقاء الذي تم عرضه على عشرة مواسم بين عامي 1994 و2004 على عشرة مواسم وشاركه البطولة جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وديفيد شويمر ومات لوبلانك وليزا كودرو.

وُلد بيري في ولاية ماساتشوستس في 19 أغسطس 1969، عندما كان عمره 15 عامًا، انتقل بيري من أوتاوا إلى لوس أنجلوس لمتابعة التمثيل، وارتاد مدرسة باكلي في شيرمان أوكس، وتخرج عام 1987. تابع في مجال كوميديا الارتجال ضمن لوس أنجلوس في شيرمان أوكس خلال دراسته الثانوية.

حقق فريندز نجاحًا هائلًا، ونال بيري وزملاؤه المشاركون شهرة واسعة بين مشاهدي التلفزيون. حصل من خلال هذا البرنامج على ترشيح لجائزة إيمي عام 2002 كأفضل ممثل بارز في مسلسل كوميدي، إلى جانب مات لوبلانك