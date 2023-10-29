تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة مانشستر يونايتد في الديربي اليوم، والذي يقام على ملعب ستاد أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من مباريات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد

يأتي إيرلينج هالاند على رأس تشكيل مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد ومعه فيل فودين وجوليان ألفاريز، معتمدًا عل طريقة لعب 4-2-3-1، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، جون ستونز.

في خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا.

في خط الوسط الهجومي: فيل فودين - جاك جريليش - جوليان ألفاريز.

في خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد كل من اورتيجا فيليبيس أكي كوفاسيتش دوكو جوميز نونيز بوب لويز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي مكون من:-

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافائيل فاران، جوني إيفانز، لينديلوف.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، سفيان أمرابط، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن

خط الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.