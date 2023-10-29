كشف مُلابسات مصرع أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات مصرع أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالجيزة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (حلاق - "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة") ، طرف ثان (عامل أحذية)مقيمان بدائرة القسم.. لتعدى الأول على أشقاء الثانى الأصغر سناً بسبب لهو الأطفال قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام "سكين" كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.