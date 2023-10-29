تجديد ورفع كفاءة قسم العمليات الكبرى بمستشفى بني سويف الجامعي

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدء تنفيذ الأعمال ورفع كفاءة قسم العمليات الكبرى بمستشفى بني سويف الجامعي، أول الشهر المقبل تنفيذا للبروتوكول الموقع بين الجامعة، ومؤسسة نهضة بني سويف، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر ديسمبر طبقاً للبروتوكول.

حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور أشرف فاروق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، والدكتور هشام بشري، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف ووليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة لا تألو جهدًا في بناء جسور تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق رسالة الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها، وذلك من خلال كلية الطب البشري وإدارة المستشفيات الجامعية لخدمة المجتمع وذلك وفقًا لرؤية القيادة السياسية نحو مستقبل أفضل للمواطن ومواكبة التطور العلمي السريع.

وأثنى الدكتور أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف، على دور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على دعم وتطوير الخدمة الصحية داخل المحافظة عن طريق المساهمة في الخدمات الطبية وتوفير رعاية طبية تليق بأهالي المحافظة وأن المؤسسة مع جامعة بني سويف ستقوم بتجديد ورفع كفاءة قسم العمليات الكبرى داخل مستشفى بني سويف الجامعي.

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