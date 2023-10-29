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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

اتصالات النواب: تنسيق بين الجانبين المصري والفلسطيني لتقوية شبكات المحمول على معبر رفح

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل حاليًا بالتنسيق مع شركات خدمات الاتصالات لتقوية بث شبكات الاتصالات بالقرب من معبر رفح.

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وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: إنه يتم حاليًا التنسيق على أرض الواقع بين الجانبين الفلسطيني والمصري لمراجعة حالة البنية التحية لشبكات المحمول والتليفون الأرضي بالقرب من معبر رفح.

 

وقال النائب أحمد بدوي: إن هناك جهودًا حثيثة تتم الآن على أرض الواقع لمتابعة الموقف عن كثب لاستعادة شبكات المحمول عملها بالقرب من معبر رفح.

 

وقال "لو استدعى الأمر سيتم تحريك سيارات متنقلة تشمل محطات تقوية لتغطية مسافات كبيرة من معبر رفح.

 

وأشار النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه بيتم حاليا تقوية المحطات حاليا بالقرب من معبر رفح، مبينا إلى أن مصر تبذل دورًا كبيرًا لدعم أهالينا في قطاع غزة.

 

وأضاف النائب أحمد بدوي أن هذه الجهود تأتي في إطار الجهود المصرية لتقديم خدمات المحمول والإنترنت بعموم رفح، ولراغبي استخدام هذه الشبكات.

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