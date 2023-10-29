تأجيل محاكمة 57 متهماً بـ "خلية الشروق"

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، قراراً بتأجيل مُحاكمة 57 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية الشروق " لجلسة 26 نوفمبر المقبل لمرافعة الدفاع.

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وأسندت النيابة العامة للمتهمين تُهمة إعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.