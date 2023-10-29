7 أطعمة ستساعدك على العيش لفترة أطول

من التوابل إلى الخضروات، يمكن أن يساعدك إنشاء قائمة تسوق بالعناصر التالية في تحقيق شيخوخة صحية، وقد يبدو طول العمر إنجازًا تم تحقيقه بشق الأنفس، لكن العيش لفترة طويلة وبصحة جيدة ليس أمرًا بعيد المنال، يعد أسلوب الحياة الصحي أحد أعظم الأسلحة التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة دفاعك ضد الموت المبكر.

من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى الإقلاع عن التدخين، أوضحت أن التغييرات المختلفة في نمط الحياة يمكن أن تزيد من متوسط العمر المتوقع.

ومع ذلك، بشكل عام، الأكل الصحي هو حجر الزاوية للصحة الجيدة لذلك، أوصى الطبيب بإضافة هذه الأطعمة القوية إلى نظامك الغذائي اليومي.

الفواكه والخضروات

يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات المليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف في تقليل خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض التي تهدد طول العمر، بدءًا من أمراض القلب وحتى السرطان.

حاول أن تأكل ما لا يقل عن خمس حصص من الفواكه والخضروات يوميا - حجم الحصة عادة ما يكون كوب واحد من الخضر الورقية النيئة، أو نصف كوب من الخضروات أو الفواكه الأخرى، أو فاكهة كاملة صغيرة مثل التفاح أو الموز"، كما يقول خبير التغذية إيجور ستركوف على وجه التحديد للمنتدى الطبي.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف، مما يجعلها مفيدة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتعزيز التحكم في الوزن وتوفير العناصر الغذائية الأساسية.

تناول حفنة صغيرة من المكسرات أو البذور كوجبة خفيفة أو أضفها إلى وجباتك. انتبه إلى أحجام الوجبات لأنها كثيفة السعرات الحرارية.

الحبوب الكاملة

من القمح الكامل إلى الكينوا، ومن الأرز البني إلى الدخن، الحبوب الكاملة غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، والتي تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.

اجعل الحبوب الكاملة المصدر الرئيسي للكربوهيدرات في نظامك الغذائي، واهدف إلى تناول ثلاث إلى ست حصص يوميًا، اعتمادًا على احتياجاتك من الطاقة.

زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر الممتاز، وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويزيد من متوسط العمر المتوقع بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

البقوليات

غني بالألياف والفيتامينات والمعادن والفاصوليا والعدس والحمص يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وتوفير الطاقة المستدامة.

قم بتضمين البقوليات في نظامك الغذائي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، الحصة النموذجية هي نصف كوب إلى كوب واحد من البقوليات المطبوخة.

الكركم

يتمتع المركب النشط المخفي في الكركم، والمعروف باسم الكركمين، بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ودعم صحة الدماغ.

وأوصى الطبيب بإدخال الكركم في طبخك ودمجه مع الفلفل الأسود لتفعيل خصائصه.

الزبادي والأطعمة المخمرة

تعمل هذه الأطعمة المليئة بالبروبيوتيك على تعزيز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، والذي يرتبط بتحسين عملية الهضم ووظيفة المناعة.

لذلك ينصح الطبيب بإدراج جزء من الزبادي أو منتجات الحليب المخمر (مثل الكفير والكيمتشي والمخلل الملفوف) في نظامك الغذائي اليومي.