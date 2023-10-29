ناسا تكشف عن انفجار قوي في تاريخ الكون لعنصر كيميائي جديد

أقوى الانفجارات في تاريخ الكون .. حالة من القلق بين سكان الأرض عقب نشر وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة جديدة التقطها تلسكوب "جيمس ويب"، لواحد من أقوى الانفجارات في تاريخ الكون، هذا الانفجار الاستثنائي وقع نتيجة اندماج نجمين نيوترونيين في نجم واحد، واعتبر العلماء أن هذا الانفجار يمكن أن يكون مصدرًا للمواد الكيميائية الأساسية التي تدعم الحياة.

تم رصد هذا الانفجار بواسطة مجموعة متنوعة من التلسكوبات الفضائية والأرضية، بما في ذلك تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وأكد العلماء في ناسا أن هذا الاصطدام النادر أنتج واحدًا من أكثر الانفجارات سطوعًا في الكون، حيث كان أكثر بمليون مرة من سطوع مجرة درب التبانة.

استمر هذا الانفجار الشديد لمدة تزيد عن 200 ثانية، مما جعله استثنائيًا بالنسبة للانفجارات التي تنتج عن تصادم النجوم النيوترونية، والتي كان يُعتقد في السابق أنه من المستحيل رؤيتها بهذا السطوع.

بعد هذا الانفجار الضخم، اكتشف العلماء عنصرًا كيميائيًا جديدًا يُسمى التيلوريوم، وهو من المواد الأساسية التي تسهم في دعم الحياة على كوكب الأرض.

هذا الاكتشاف قد يساعد في فهم كيفية تكوين هذه المواد للمرة الأولى.

وقال أندرو ليفان، من جامعة رادبود، المؤلف الرئيسي للدراسة: "بعد نحو 150 عاما منذ أعلن ديمتري مندليف الجدول الدوري للعناصر، أصبحنا الآن أخيرا في وضع يسمح لنا ببدء ملء تلك الفراغات الأخيرة من الفهم حيث تم صنع كل شيء، بفضل تلسكوب جيمس ويب".

وتشير النتائج الجديدة إلى أن تلك العناصر، الأساسية لكل شيء حولنا، تتشكل في النجوم النيوترونية المتصادمة.

وأوضح بن جومبيرتز، من جامعة برمنجهام: "تأتي انفجارات أشعة جاما من نفاثات قوية تسير بسرعة الضوء تقريبا، مدفوعة باصطدام بين نجمين نيوترونيين. وساتغرقت هذه النجوم عدة مليارات من السنين وهي تتجه بعضها نحو بعض قبل أن تتصادم لتنتج انفجار أشعة جاما الذي رصدناه في مارس من هذا العام.

وتابع: "توفر النجوم النيوترونية المتصادمة الظروف اللازمة لتخليق عناصر ثقيلة جدا، ويعمل التوهج الشعاعي لهذه العناصر الجديدة على تشغيل الكيلونوفا التي اكتشفناها مع تلاشي الانفجار. إن الكيلونوفا نادرة للغاية ومن الصعب جدا مراقبتها ودراستها، ولهذا السبب يعد هذا الاكتشاف مثيرا للغاية.