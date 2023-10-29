الأهلي وصن داونز.. 15 دقيقة تعادل سلبي

انتهت أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز ومازال التعادل السلبي يسيطر على اللقاء، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وباغت محمد مجدي أفشة حارس مرمى صن داونز بتصويبة قوية من خارج المنطقة لكنها في وسط المرمى بين أحضان ويليامز.

على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: صلاح محسن.

دكة بدلاء الأهلي أمام صن داونز

مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، كريستو، طاهر محمد، كريم ندفيد، أحمد نبيل كوكا، محمود كهربا، أنتوني موديست.

تشكيل صن داونز أمام الأهلي

حراسة المرمى: روني ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - ريفالدو كوتزي - عبد المنعم بوطويل - خوليسو موداو.

خط الوسط: مارسيلو أليندي - ألفيوس كيكانا - توبوهو موكوينا.

خط الهجوم: جاستون سيرينو - ثيمبا زواني - ثابيلو ماسيكو.

دكة بدلاء صن داونز أمام الأهلي

ويتواجد على مقاعد بدلاء صن داونز في مواجهة الأهلي كلا من: دينيس أونيانجو - نيو ماياما - بريان أونيانجو - موسى ليبوسا - روشين دي رويك - ليبوهانج مابوي - بونجاني زونجو - سفيليلي مخولسي - سيابونجا مابينا - جونيور ميندييتا - تيرينس ماشيجو - ليسيبا نكو.