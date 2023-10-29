طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة ويشن غارات متتالية على مناطق غزة

نفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية عنيفة، ويشن غارات متتالية على مناطق عدة في قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 1590 حالة اعتقال، منذ بدء عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في السابع من شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان صحفي مُشترك، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم، 35 مواطنًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة.

وأشارا في البيان إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات: (نابلس، جنين، القدس)، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: (الخليل، قلقيلية، طوباس، سلفيت، وطولكرم)، ورافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، عدا عن التهديد المستمر، وسياسة (العقاب الجماعي)، وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين الفلسطينيين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة.

وأوضح البيان أن هذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

أكثر من 8 آلاف شهيد فلسطيني:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن أكثر من 8 آلاف شخص قُتلوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة فرانس برس، إن حصيلة القتلى جراء الحرب تجاوزت 8 آلاف، نصفهم من الأطفال. وكانت آخر حصيلة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع قد بلغت 7703 قتلى بحسب الوزارة.

معاناة كارثية:

في السياق نفسه، أطلقت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت مناشدات للعالم، بالتحرك لوقف المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت ميريانا سبولياريتش: "هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه"، مضيفة: "لقد صدمتُ من المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض أطراف النزاع على وقف التصعيد الآن".

وشددت على أن الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف، مضيفة: "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه في غزة وسط القصف المكثف، وفي ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا".

وكانت سبولياريتش تتحدث بعد ساعات على انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة "التصعيد غير المسبوق" للقصف على غزة، ودعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار.