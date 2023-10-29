الإيقاع بثلاثة لصوص في الجيزة سرقوا 10 عواميد إنارة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 سارقين في الجيزة.

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وكان المضبوطون هم (سائق – عاملان) وتبين أن بحوزتهم ( 10 عامود إنارة منها 3 سليم والباقى مقطع لأجزاء – مجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريباً – سور حديدى بطول 5 متر – عربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جرام ).

وبمواجهتهم قرروا بتحصلهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة القسم ، لتسليمها (لمالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة )أمكن ضبط الأخير وبمواجهته قرر بإتفاقه مع أمين المخزن على شراء تلك المضبوطات وتبين أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن المشار إليه لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن " أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.