شباب الأهلي يستضيف سيراميكا بدوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 مساء اليوم الأحد ضيفه سيراميكا كليوباترا، خلال اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

ويخوض فريق شباب الأهلي 2003 اللقاء وهو يسعى لتعويض بخسارته في باراة الجولة السابقة أمام غزل المحلة بهدف دون رد.

ويمتلك فريق «أهلي 2003» في رصيده ١٨ نقطة، بعدما انتص في ٦ مباريات وخسر مرتين، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١، وخسر أمام غزل المحلة صفر - ١، مسجلًا ١٤ هدفًا، مقابل ٥ أهداف في مرماه.

التشكيل الفني لجهاز شباب الأهلي..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي من أحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.