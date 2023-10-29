منح للتأهيل والتدريب على إقامة المشروعات للشباب بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، عن فتح باب التقدم للحصول على منح التأهيل والتدريب، على إقامة وإدارة المشروعات في الفترة من الأربعاء المقبل، ولمدة أسبوعين من خلال مجموعة من البرامج المعتمدة في ريادة الأعمال.

وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وإشراف وحدة حقوق الإنسان، التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومديرية العمل، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمنيا.

من جانبها، أوضحت داليا محمد مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أن البرامج المقدمة تشمل برنامج حدد فكرة مشروع، برنامج اعرف قدراتك ونمى مهاراتك، برنامج ابدأ مشروعك، برامج (التسويق ـ التخطيط ـ الإدارة المالية)، وهى برامج موجهة لأصحاب المشروعات المتعثرة، لمساعدتهم في الخروج من حالة التعثر، وإعادة نمو وتنمية مشروعاتهم، مشيرة إلى أن المتقدم للتدريب يجب أن يتوافر به عدة شروط منها الإقامة بمحافظة المنيا، والحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، والرغبة فى إقامة أو تطوير مشروع خاص، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً، وألا يزيد عن 45 عاماً.

وأضافت أنه على من تنطبق عليه الشروط، ويرغب الحصول على منحة التدريب، إرسال بياناته عبر الواتس اب الخاص بإدارة خدمة المواطنين رقم 01100585052