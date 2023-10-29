الانتهاء من تبطين 40 ترعة بمركز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل تأهيل وتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة التسع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن خطة وزارة الري لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة ، مشيرا ، إلى أن مشروع تبطين الترع له فوائد متعددة ، أولها الشكل الجمالى والحضارى ، وفوائد فنية مثل زيادة سرعة المياه ووصولها إلى نهايات الترع ، وتحسين جودة المياه، و ترشيد الطاقة التي كانت تستخدم في ضخ مياه الآبار ، وترشيد استخدام المياه وتحسين البيئة والصحة العامة .

وفى هذا السياق، تواصل الوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا ، أعمال تبطين ترع طوخ الخيل ، بالتعاون مع مديرية الري والموارد المائية ، حيث تم الإنتهاء من تبطين ٤٠ ترعة بنطاق قرية طوخ الخيل ، بداية من الترع المتآخمة لقرية طوخ ، وصفط الغربية ، وأبو عياد ، مروراً بعزبة مهني والبكل من الجهة الغربية ، وصولا لقرية محجوب ، وعمار علاق ، وأبو بريدعه في الإتجاه الشمالي الغربي ، وصولا إلي قري المرح ، ومحمد عبد الله ، وحتي عزبة سليم باشا ، وانتهاءً بقرية ادمو من جهة الشمال ، بنسبة تنفيذ بلغت ٧٠ ٪ .