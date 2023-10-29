تعرف على نتائج بطولة السهم الذهبي للقوس والسهم

اختتمت منافسات بطولة السهم الذهبي للقوس السهم والتي أقيمت على مدار يومين باستاد القاهرة الدولي، تحت إشراف الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر .

وأسفرت منافسات عمومي السيدات للقوس الأولمبي عن فوز ندى عزام بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وفازت رنا كامل بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وجانا عبد الجيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وليندا شرف الدين بالمركز الرابع والميدالية البرونزية.

في حين أسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي عن فوز يوسف طلبة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصل شريف محمد على المركز الثاني والميدالية الفضية، وحصد على عبد البر المركز الثالث والميدالية البرونزية، في حين حصل أحمد حجاب على المركز الرابع والميدالية البرونزية.

وتعد بطولة السهم الذهبي أخر الاستعدادات قبل سفر المنتخب إلى تونس للمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024،ويسبق البطولة انتظام المنتخب في معسكر إعداد بداية من يوم 3 نوفمبر المقبل.