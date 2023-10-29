الأحد 29 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هشام زكريا يعلن تشكيل أسوان الرسمي أمام غزل المحلة في دوري المحترفين

هشام زكريا
هشام زكريا

أعلن هشام زكريا المدير الفني لفريق أسوان ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة غزل المحلة في المباراة المرتقبة على ستاد أسوان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ6 في دوري المحترفين .

اقرأ أيضًا..

txt

نجم الزمالك السابق يحذر لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

تشكيل أسوان الرسمي  لمباراة غزل المحلة

أحمد بليلة _ علي فتحي _  أحمد كاستلو _ حسام عرفات _ محمد مرسي _  بلال جمال _ مسعد عوض _  صابر الشيمي _  عمر سعودي _ محمود لوكس _  مصطفي غناني

تشكيل غزل المحلة الرسمي لمباراة أسوان

عمرو شعبان , عمرو الجزار , أحمد طارق , عبد الرحمن بودي  , محمد جابر , شيكو محارب  , محمود غالي ,محمد حجازي , عبده يحيـى , تشارلز باسي , عمرو مصطفى.

 

موعد مباراة غزل المحلة و أسوان

تنطلق المباراة في تمام الساعة 2.30 مساء بتوقيت القاهرة ، 3.30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4.30 مساء بتوقيت الإمارات .

 

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة و أسوان

تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت 1  الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المحترفين .

مواد متعلقة

عبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة أمام أسوان في دوري المحترفين
الجريدة الورقية