الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين وزيرا خارجية الإمارات وكوريا الجنوبية حول تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود حماية كافة المدنيين.

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الإمارات تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن غزة

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الإمارات تعرب عن قلقها من التصعيد الإسرائيلي في غزة

واستعرض الجانبان خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لخفض التصعيد وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين على نحو آمن ومستدام، وبحثا سبل إنهاء التوتر والعنف المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.

 

وأكد الوزيران، على أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تداعيات الأزمة الراهنة وضرورة السعي نحو إيجاد أفق سياسي للتهدئة والتركيز على تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين، واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة.

 

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