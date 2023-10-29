مباراة الأهلي وصن داونز.. بث مباشر بدون تقطيع

عند دقات الساعة الثالثة عصرا تنطلق صافرة اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي ونظيره صن داونز، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي السوبر الافريقي.

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https://www.youtube.com/live/mKsupuotJ3w?si=aLDiDy1-3oEmdU-j

تشكيل الأهلي أمام صن داونز في دوري السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط اوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: صلاح محسن.

دكة بدلاء الأهلي أمام صن داونز

مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، ياسر ابراهيم، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، كريم الدبيس، حسين الشحات، كريستو، طاهر محمد، كريم ندفيد، أحمد نبيل كوكا، محمود كهربا، أنتوني موديست.