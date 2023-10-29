صور| طلاب كلية علوم جنوب الوادي يرصدون خسوف القمر

نظم طلاب كلية العلوم - قسم الفيزياء - برنامج الفيزياء الجوية والفلك، بجامعة جنوب الوادي، فعاليات اليوم الفلكي الخامس لمتابعة ظاهرة خسوف القمر الجزئي، مساء أمس السبت، من أمام مبني رئيس الجامعة، ومن قاعة التطوير الوظيفي بمبني رئيس الجامعة.

تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان فؤاد السيد عضو هيئة التدريس بشعبة الفيزياء الجوية ومنسق برنامج الفيزياء الجوية والفلك، واستكمال لمسيرة تنظيم الأيام الفلكية للجامعة.

اليوم الفلكي

أبرز الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة عن سعادته وفخره أن الجامعة أصبحت قادرة بسواعد أبناءها الطلاب من كلية العلوم دارسي الفيزياء الجوية والفلك علي القيام برصد الظواهر الفلكية بأنفسهم.

واستعرض الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح عميد كلية العلوم فعاليات الأيام الفلكية السابقة والتي تمت بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان وأوضح بأن اليوم الفلكي الرابع للجامعة جاء من رصد أبناء الجامعة ممثلين في طلاب برنامج الفيزياء الجوية والفلك .

فعاليات اليوم الفلكي

تضمنت فاعليات اليوم عمل ندوة تعريفية بالظاهرة من إعداد الدكتورة إيمان فؤاد السيد عضو هيئة التدريس بشعبة الفيزياء الجوية ومنسق برنامج الفيزياء الجوية والفلك.

وبينت أن هذا الخسوف هو خسوف جزئي للقمر (يغطي ظل الأرض حوالي 12.2 % من سطح القمر) يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445 ه.

وأوضحت أن بداية الخسوف شبه ظلي الساعة الثامنة مساءا ونهاية الخسوف شبه ظلي في الدقيقة 35 من صباح الأحد 29 أكتوبر 2023 م في حوالي اربع ساعات و25 دقيقة.

الندوة

كما تم متابعة عبر الانترنت للبث المباشر للظاهرة من مرصد القطامية داخل القاعة عبر الانترنت ، وكذلك متابعة الظاهرة الفلكية من أمام مبني رئيس الجامعة لمن رغب من المهتمين برؤيتها من طلاب الجامعة بمختلف الكليات.

وذلك بتنظيم من طلاب برنامج الفيزياء الجوية والفلك (كعمل تطوعي) وهم إيمان عرفه ربيع وحبيبة عادل أحمد ومحمد أحمد محمد ومنار خالد محمد وندى محمد أحمد مبارك ويوسف أحمد محمد ماهر ويوسف عبدالناصر الضوي.