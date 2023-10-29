محافظ الدقهلية يفتتح الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد الدورة التدريبية لتمكين المرأة من القيادة تحت عنوان " المرأة تقود في المحافظات المصرية " والتي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تبدأ من اليوم الأحد ولمدة شهر كامل وتنعقد الدورة داخل قاعات الديوان العام للمحافظة.

وأكد "المحافظ" أن فخامة الرئيس السيسي منذ أول يوم عمل له أمر بتمكين المرأة في كل المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة في سابقه هي الأول من نوعها، ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ وصولاً إلى رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل.

وأشار "المحافظ" إلى أنه تم تمكين المرأة المصرية في كل أجهزة الدولة بنسبة تتراوح من 25% إلى 50% في مختلف القطاعات والإدارات المختلفة لا سيما تقلدها العديد من المناصب الوزارية.

وأوضح "مختار" أن المحافظة عملت علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان بداية من منصب رئيس مدينة ونواب لرؤساء المدن ومديري إدارات داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأكد " المحافظ " أنه لكي يكون للمرأة دور بارز في القيادة لا بد أن يكون لديها معرفة بأساسيات القيادة الناجحة بالإضافة إلى العمل واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع على كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب علي تقديم الدعم الكامل لمحافظة الدقهلية من خلال تنفيذ برنامج التدريب للمرأة بالدقهلية، وثمن دور الأكاديمية على دورها البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة لرفع قدرات المديرين التنفيذيين والمديرين العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة احترافية وتولى المناصب القيادية.

جدير بالذكر أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يضم عدد 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25 % ، و عدد 35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 95 نائب ونائبة بنسبة 40 % ، و عدد 32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية بنسبة 27 % ، و عدد 23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي عدد 57 مدير إدارة بنسبة 40 % .

جدير بالذكر أيضاً أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن علي القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسة لرؤية مصر 2030، وأن البرنامج متاح للمرأة المصرية من كل القطاعات ( حكومي - عام - خاص - رائدات أعمال).