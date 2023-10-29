الإيقاع بتشكيلٍ عصابي لسرقة الدراجات النارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات.

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وتمكنت الشرطة من ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") لقيامهمابتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض صاروخ كهربائى – مقص حديدى ).

بمواجهتهماإعترفا بإرتكابهما(22) واقعة بدوائرمراكز شرطة ( قوص ، إسنا ، القرنة(وقسم شرطة (الأقصر) ، وأرشدا عن22 دراجة نارية .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.