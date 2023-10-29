أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر

شهدت مدينتى حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر اليوم، سقوط أمطار غزيرة بأودية مختلفة عدة، من بينها وادى حوضين، بمنطقة الشلاتين، والذى يشهد سقوط أمطار غزيرة كل عام حيث يعد من الأودية الخصبة التى تستخدم فى الزراعة.

وكانت مدينة حلا قد شهدت أمس سقوط أمطار على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين وامتدت إلى باقى المناطق المختلفة، حيث شعر اهالى حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر بالفرحة بعد سقوط الأمطار المتوقع بعدها ظهور العشب بعدة مناطق مختلفة بعد سقوط الأمطار.

وشهدت منطقة الكيلو 85 بطريق " سفاجا - قنا"، جنوب البحر الأحمر، مساء أمس السبت، هطول أمطار غزيرة تحولت إلى سيول شديدة، مما تسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق في الاتجاهين، وتكدس عسرات السيارات.

وأعلن اللواء ياسر شعبان عن تسير حركة المرور، بطريق قنا سفاجا، وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 بعد سقوط أمطار غزيرة بها، وتعرض الطريق للنحر، حيث قامت مجلس المدينة بالتنسيق مع مرور سفاجا بدمج الطريق من الاتجاهين باتجاه واحد لتسير حركة المرور، وعودة السير من وإلى سفاجا مرة أخرى.

كما رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول.