سيرينو يقود هجوم صن داونز أمام الأهلي

أعلن الجهاز الفني لـ صن داونز الجنوب إفريقي، عن تشكيل الفريق أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويقود جاستون سيرينو تشكيل الفريق الجنوب إفريقي أمام المارد الأحمر، في المباراة التي يتوقعها العديد من متابعي كرة القدم الإفريقية أن تتسم بالندية والإثارة والحماس.

تشكيل صن داونز أمام الأهلي

حراسة المرمى: رونوين ويليامس.

الدفاع: عبدالمنعم بوطويل، موسى ليبوسا، ريفالدو كوتزي، أوبري موديبا.

الوسط: خوليسو موداو، تيبوهو موكيانا، مارسيلو أليندي، جونيور ميندييتا.

الهجوم: ثيمبا زواني، جاستون سيرينو.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

يأتي سجل تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز متكافئًا إلى حد ما، حيث جاءت المواجهة الأولى بينهما في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، وأقيم اللقاء في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز هدف الأهلي سيد عبد الحفيظ، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 3- صفر أحرز أهداف الأهلي خالد بيبو.

بينما كانت المواجهة الثانية في ذهاب دور الستة عشرة لدوري أبطال إفريقيا 2007، أقيمت المباراة في بريتوريا وانتهت بالتعادل 2-2، أحرز هدفي الأهلي محمد بركات وأمادو فلافيو، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر أحرزها شادي محمد ومحمد أبو تريكة.

والمواجهة الثالثة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2018-2019، وأقيمت في بريتوريا وانتهت بتفوق عريض للفريق الجنوب أفريقي صن داونز 5- صفر، وفي لقاء الإياب بالإسكندرية فاز الأهلي 1- صفر سجله وليد أزارو.

وماوجهة الفريقان الرابعة جاءت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020، وانتصر الأهلي حينها في القاهرة 2- صفر.

أحرز هدفي الأهلي علي معلول، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ليبوهانج مبوي مدافع صن داونز في مرمى فريقه.

أما المواجهة الخامسة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا 2020-2021، انتصارالأهلي بالقاهرة 2- صفر أحرز هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وفي لقاء العودة ببريتوريا تعادل الفريقان 1-1، أحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.

وأقيمت المواجهة السادسة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2021-2022، وانتصار حينها صن داونز 1- صفر، ذهاباً وإياباً.

أما المواجهة السابعة والأخيرة جاءت في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، تعادل الفريقان بالقاهرة 2-2، وسجل هدفي الأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات، وفي لقاء العودة ببريتوريا فاز صن داونز 5-2، أحرز هدفي الأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.