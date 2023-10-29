بدء حزمة من الندوات التوعوية لطلاب جنوب الوادي لمجابهة الإدمان

يُنظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة جنوب الوادي، سلسلة ندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتعاطي، في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وإشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعُقدت بكلية التربية النوعية بالجامعة، أولى هذه الندوات بحضور الدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشاد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة بالتعاون المثمر بين جامعة جنوب الوادي وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في توعية طلاب الجامعة بمخاطر الإدمان والتعاطي وحث الطلاب على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الندوات والقيام بواجبهم في نقل هذه المعلومات للمجتمع الخارجي.

كما رحبت الدكتورة بدريه حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضيوف الندوة وحثت الطلاب على الاستفادة من هذه الندوة التي تعد بداية لسلسله محاضرات توعوية لطلاب الكلية والتي سوف تضاف إلى سجل الطالب المهارى الذي يحصل عليه بعد تخرجه.

وأشار محمد الكامل مدير إدارة المشروعات البيئية بالجامعة بأن هذه الندوة إنما تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتي بدأت بكلية التربية النوعية ثم كليات العلوم والآداب والزراعة وكلية التربية الرياضية.

أنشطة بيت التطوع..

وتناولت مروة عبدالراضي مدير بيت التطوع داخل الجامعة والتابع لصندوق علاج ومكافحة الإدمان أنشطة بيت التطوع وأنواع المخدرات ودور الشباب في مناهضة مشكلة المخدرات والحد من انتشارها وأيضا التعريف بمركز عزيمة والخدمات التي يقدمها من خلال الخط الساخن 16023 شهد فعاليات الندوة حشد طلاب كبير من مختلف الفرق بكلية التربية نوعية.